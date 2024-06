Especialistas revelam os sinais de que está em uma relação codependente

Você já se sentiu preso em um relacionamento em que parece que precisa do outro para se sentir feliz, completo e seguro? Se sim, você pode estar em uma relação codependente.

O que caracteriza uma relação codependente?

Rachel Goldberg, psicoterapeuta citada no BestLife, explica que é quando um ou ambos os parceiros dependem excessivamente um do outro para obter aprovação, identidade e apoio emocional.

Geralmente, nessas relações, os limites são difíceis de estabelecer e, eventualmente, um ou ambos os parceiros acabam sacrificando sua identidade e independência, conforme observado por Paul Losoff, psicólogo.

Isso pode levar a um desequilíbrio doentio, onde uma pessoa assume o papel principal de cuidador, enquanto a outra se torna dependente, criando um ciclo de dependência, explica Becca Reed, terapeuta.

Alguns sinais de que você está em uma relação codependente incluem:

- Focar constantemente a atenção no parceiro;

- Preocupar-se excessivamente com os problemas do parceiro;

- Sentir ansiedade quando o parceiro está ausente;

- Fazer tudo em conjunto;

- Ter dificuldade em tomar decisões sem o input do outro;

- Achatar a comunicação honesta;

- Encontrar dificuldade em dizer não;

- Temer o fim do relacionamento;

- Sentir-se culpado por tirar tempo para si mesmo;

- Buscar constantemente garantias e segurança.

Se você se identificou com alguns desses sinais, é importante buscar ajuda profissional. Um psicólogo pode te ajudar a entender melhor a dinâmica da sua relação e te fornecer ferramentas para desenvolver uma relação mais saudável e equilibrada.

Lembre-se: você não precisa se anular para ser amado. Um relacionamento saudável deve ser baseado em amor, respeito e reciprocidade.

