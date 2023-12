Sete sinais que comprovam que pode estar convivendo com um narcisista

O termo narcisismo refere-se ao personagem mitológico Narciso que, apaixonado por si mesmo, afogou-se ao tentar beijar a sua imagem refletida na água. O narcisismo pode manifestar-se de forma patológica, como é o caso do Transtorno da Personalidade Narcisista, que se caracteriza por um padrão duradouro de grandiosidade, ostentação, uma necessidade constante de admiração e, geralmente, uma total falta de empatia pelos outros.

Normalmente, "o narcisismo tem um espectro", explica Ramani Durvasula, uma psicóloga, citada no BestLife. Existe um lado mais inofensivo e outro "mais maligno, controlador e coercivo" e, em alguns casos, "completamente abusivo", acrescenta.

A psicóloga aconselha a estar atento aos seguintes sinais de que pode estar lidando com um narcisista:

Fazem com que todas as conversas sejam sobre eles. Os narcisistas são obcecados por si mesmos e adoram falar sobre si próprios. Eles podem interromper as conversas para falar sobre as suas próprias experiências ou realizações.

Impõe a lei do silêncio como forma de punição. Narcisistas são mestres na manipulação. Eles sabem como fazer as pessoas se sentirem culpadas ou envergonhadas. Se você fizer algo que o desagrade, ele pode se recusar a falar com você ou até mesmo te ignorar por tempo indeterminado. Isso pode ser muito doloroso e confuso.

Descartam suas vítimas tão facilmente como se joga um papel no lixo. Narcisistas são incapazes de manter relacionamentos saudáveis. Eles só se preocupam com si próprios e não se importam com o impacto que suas ações têm nos outros. Se você não os atender às suas necessidades, eles irão te descartar sem pensar duas vezes.

Estão sempre a interromper. Os narcisistas não têm paciência para ouvir os outros. Eles podem interromper as conversas para expressar a sua própria opinião ou para desviar a atenção para si próprios.

Sentem-se frustrados e zangados rapidamente. Os narcisistas têm uma tolerância muito baixa à frustração e críticas. Eles podem ficar zangados rapidamente, mesmo por coisas pequenas e irrelevantes.

Transferem sempre a culpa. Os narcisistas nunca assumem a responsabilidade pelos seus erros. Eles estão sempre prontos para culpar os outros pelas suas próprias falhas.

Falta-lhes a consciência de si próprios. Os narcisistas são incapazes de ver o mundo do ponto de vista de outra pessoa. Eles são obcecados por si próprios e não conseguem se preocupar com os sentimentos ou necessidades dos outros.

Leia Também: Estão chegando dias muito infelizes para estes três signos