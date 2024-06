Morre a mãe de Michelle Obama, Marian Robinson, aos 86 anos

A família Obama está de luto. Marian Robinson, mãe de Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, faleceu aos 86 anos, conforme comunicado enviado ontem, dia 31 de maio, à imprensa americana.

"Como irmã, tia, prima, vizinha e amiga de tantas pessoas, ela era amada por inúmeras pessoas cujas vidas foram melhoradas pela sua presença", diz a nota, assinada pelas famílias Obama e Robinson e citada pela CNN Internacional.

Nas redes sociais, Michelle Obama lamentou a morte da mãe: "Minha mãe, Marian Robinson, era meu porto seguro, sempre disponível para tudo o que eu precisava. Foi o apoio constante para toda a nossa família, e estamos de coração partido por saber que ela morreu".

My mom Marian Robinson was my rock, always there for whatever I needed. She was the same steady backstop for our entire family, and we are heartbroken to share she passed away today. We wanted to offer some reflections on her remarkable life: https://t.co/F7T6q625PC — Michelle Obama (@MichelleObama) May 31, 2024

Barack Obama, ex-presidente dos EUA, também se manifestou no X (antigo Twitter): "Houve e haverá apenas uma Marian Robinson. Na nossa tristeza, somos elevados pelo dom extraordinário da sua vida. Passaremos o resto dos nossos dias tentando seguir o exemplo dela".

There was and will be only one Marian Robinson. In our sadness, we are lifted up by the extraordinary gift of her life. And we will spend the rest of ours trying to live up to her example. https://t.co/2gH0DPQYVb — Barack Obama (@BarackObama) May 31, 2024

Marian Robinson viveu na Casa Branca durante a presidência de Barack Obama. Com o fim do mandato, retornou a Chicago, sua cidade natal. Foi casada com Fraser Robinson, com quem teve dois filhos: Michelle e Craig. Ficou viúva em 1991 e testemunhou a dura batalha do marido contra a esclerose múltipla.

