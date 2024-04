Você já ouviu falar da Síndrome do Intestino Irritável (SII)? Trata-se de um "distúrbio de comunicação no eixo intestino-cérebro que afeta de 10 a 14% da população mundial e é duas vezes mais comum em mulheres do que em homens", de acordo com o Instituto de Microbiota Biocodex, em comunicado.

A SII causa sintomas desagradáveis, como dores abdominais recorrentes, inchaço, constipação e/ou diarreia, tendo um impacto significativo na qualidade de vida.

Para ajudar aqueles que sofrem dessa condição, os especialistas do instituto compartilharam algumas dicas muito úteis e fáceis de seguir no dia a dia.

Dicas para lidar melhor com a Síndrome do Intestino Irritável:

Fazer refeições regulares e comer devagar;

Evitar pular refeições ou passar longos períodos sem comer;

Ingerir água e evitar bebidas com cafeína;

Beber pelo menos oito copos de água diariamente e reduzir o consumo de café ou chá para três por dia;

Evitar o consumo de bebidas gaseificadas;

Ajustar o consumo de fibras e evitar o açúcar e adoçantes.

O ideal é procurar um nutricionista, que possa determinar que tipo de fibras e quantidades devem ser ingeridas diariamente;

Adotar um estilo de vida mais saudável e ativo. Praticar exercícios físicos regularmente e abandonar um estilo de vida mais sedentário é também importante na gestão da doença;

Controlar os níveis de estresse. O estresse desempenha um papel importante na SII. Picos de estresse e ansiedade podem exacerbar os sintomas e até mesmo desencadear crises. Portanto, é fundamental controlar os níveis de estresse, recorrendo, por exemplo, à meditação ou terapia.



Com pequenas mudanças no estilo de vida e na dieta, é possível reduzir os sintomas e encontrar um equilíbrio que permita uma vida mais confortável e saudável.





