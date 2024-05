Biscoito de Tapioca é a receita que faltava para adoçar teus dias

Tem dias que a gente sente vontade de comer algo diferente, mas, não sabe o que. O biscoito é aquele aliado para esses momentos e na versão Biscoito de Tapioca os sabores ficam ainda mais interessantes ao paladar. A receita é simples, cremosa e perfeita para qualquer ocasião. Aprenda o passo a passo a seguir e aproveite!

Biscoito Tapioca

Ingredientes:

16 biscoitos Amanteigados sabor Coco Pilar.

04 fatias de queijo mussarela ou queijo coalho.

100g de leite condensado cremoso ou doce de leite cremoso.

50g de coco ralado desidratado.

Modo de Preparo:

- Corte 48 porções do queijo mussarela ou queijo coalho no diâmetro do biscoito. Disponha 3 porções de queijo sobre cada biscoito e leve ao forno pré-aquecido a 200 graus até o queijo derreter.

- Disponha sobre os mesmos, em média, 1 colher (chá) de leite condensado ou doce de leite.

- Finalize polvilhando por cima com o coco ralado. Sirva.

