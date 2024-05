Níveis baixos de testosterona podem aumentar o risco de morte precoce

Recentemente, uma equipe de pesquisadores da Universidade da Austrália Ocidental, em colaboração com outros cientistas da Austrália, Europa e América do Norte, conduziu uma análise de 11 estudos envolvendo mais de 24 mil indivíduos para investigar a relação entre hormônios sexuais, mortalidade e risco de doenças cardiovasculares em homens idosos.

Qual foi a conclusão? De maneira geral, "baixos níveis basais (endógenos) de testosterona em homens estão associados a um aumento do risco de mortalidade por todas as causas, e uma testosterona basal muito baixa está associada a um aumento do risco de morte por doenças cardiovasculares", explicam os pesquisadores no estudo publicado na Annals of Internal Medicine.

Caso não saiba, os níveis normais de testosterona em homens devem estar entre 300 e mil nanogramas por decilitro (ng/dL). Portanto, os pesquisadores descobriram que "homens com menos de 213 ng/dL de testosterona tinham um risco mais alto de mortalidade por todas as causas, e homens com menos de 153 ng/dL tinham um risco mais alto de morte por doenças cardíacas".