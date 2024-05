O funcionamento difenciado de cérebros de homens e de mulheres - Os resultados de um estudo publicado em fevereiro de 2024 por uma equipe de pesquisadores da Universidade de Stanford lançaram uma nova luz sobre um polêmico tema: homens e mulheres têm cérebros diferentes? De acordo com os autores da pesquisa, as varreduras cerebrais geradas pela Inteligência Artificial indicam de fato que eles e elas têm conexões diferentes e que existem contrastes na capacidade cognitiva. Mas a comunidade científica em geral está dividida sobre esta questão, com alguns acadêmicos alertando para a propagação de uma agenda de "caça às diferenças sexuais". Então, a busca para descobrir se um cérebro "masculino" e "feminino" são realmente distintos vale a pena ou é apenas uma perda de tempo? Há quem defenda que o primeiro é importante para saber quais doenças cerebrais afetam mais homens e mulheres, por exemplo. Será? Clique na galeria e tire suas próprias conclusões.

