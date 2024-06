Famosos tomam partido na briga de Neymar e Luana Piovani, entenda

A discussão entre Neymar e Luana Piovani agitou as redes sociais, com vários famosos se posicionando. Alguns concordaram com a atriz, enquanto outros defenderam o jogador. Confira quem se manifestou!

O ator Tuca Andrada criticou Neymar em um post no Instagram: “Luana Piovani está certa: Neymar é um BABACA”. A atriz compartilhou a publicação nas redes sociais.

Ana Paula Renault também apoiou Piovani, comentando em uma publicação dela: “Sempre corajosa e necessária”.

O humorista Diogo Defante fez uma piada no X (antigo Twitter): “Privatiza a cabeça do meu p**”. Neymar respondeu com vídeos e fotos atacando Defante por defender Piovani.

Felipe Neto entrou na discussão: “Gente... O Defante só falou ‘privatiza a cabeça do meu p*u’. Que carapuça é essa! #TeamDefante #DiogoIdolo #SoTemMaluco”.

Alguns famosos apoiaram Neymar e criticaram Piovani. O cantor Oruam, filho do traficante Marcinho VP, disse: “Papo reto mano, meus fãs vão no Instagram da Luana Piovani. Meus fãs maluco xinguem ela de tudo quanto é nome! Velha maluca.”

Thiago Asmar, ex-repórter da Rede Globo e dono do canal “Pilhado”, atacou a atriz: “Que moral tem a Luana Piovani para falar do Neymar? Logo ela que tem telhado de vidro em todos os temas que usou para atacar o Neymar”.

O funkeiro MC Binn, ex-BBB 24, também defendeu o jogador: “Falar que o Ney não foi protagonista de clube algum? É maluquice namoral. Sobre futebol: até a última copa, o último lance do Brasil foi criado por ele... só espero que volte pro Santos logo.”

A briga começou quando Piovani, de 47 anos, criticou Neymar, de 32, ao compartilhar uma notícia sobre o envolvimento dele com uma incorporadora que pretende construir imóveis de alto padrão entre os litorais sul de Pernambuco e norte de Alagoas, projeto associado à PEC da Privatização das Praias.

Piovani afirmou que Neymar não é ídolo e desejou que seus filhos com Pedro Scooby esquecessem o jogador. “Se não bastasse ser péssimo pai, péssimo homem, ele ainda quer ganhar o título de péssimo cidadão. Que vergonha desse ser! Como a gente tem que batalhar para não privatizar praias? E vem aí esse ignóbil desse ex-ídolo, porque ele realmente fez muita coisa pelo Brasil. Se não ele não era quem é hoje”, disse.

A atriz também respondeu a seguidores que chamaram Neymar de "ótimo pai", mencionando traições e lamentando pela influenciadora Bruna Biancardi, mãe de Mavie, filha de Neymar. Para ela, Biancardi vive uma ilusão: “Ele é um péssimo cidadão, péssimo exemplo como pai e péssimo exemplo como homem, como marido, como companheiro, péssimo!” Piovani acrescentou: “Vocês imaginam que deve ser bom ser humilhada nacionalmente e internacionalmente? A cada traição dele todos ficam sabendo. Você imagina o tamanho da humilhação que essa mulher ‘bebeu’ enquanto gesta? Vocês acham que isso pode fazer bem ao bebê? Um bom pai jamais faria isso com ela gestando. Três traições. Nem uma, nem zero.”

Neymar rebateu Piovani em seus stories no Instagram, chamando-a de louca e sugerindo que ela está velha para querer “lacrar na internet”. “Rapaziada, acho que abriram a porta do hospício aí, soltou uma louca que não solta meu nome da boca. Quem trabalha no hospício que ela estava, por favor, vai atrás dela, porque está complicado. Acho que ela está querendo alguma coisa comigo. Não é possível. Não tira meu nome da boca. Incrível. Quer ser famosa, filha? Seu tempo já foi, já. Era uma ótima atriz. Não tenho nada para falar de você. Mas agora tem que enfiar um sapato na sua boca, porque só fala merda.”

Neymar continuou: “E outra coisa: quer falar do meu caráter? Tu nem conhece. Não sabe da onde eu vim, não sabe o que eu passei, não sabe do meu dia a dia, não sabe de nada. Quer falar dos meus filhos? Não tô te entendendo. Nunca falei nada dos seus filhos, sempre tratei seus filhos muito bem. Que por sinal me adoram, né? Não sei por que. Agora você não pode falar da minha criação, das minhas crias, isso você não pode falar não. Se você quiser o telefone das mães dos meus filhos, eu te passo, não tem problema nenhum. Pergunta para elas se eu sou mau pai. Toma vergonha na sua cara. Tem mais de 50 anos e quer vir lacrar na internet. Está pensando que você é quem, menina? Ah, vai pro cara***”

Ele finalizou: “Cansado de ficar escutando um monte de merda de gente que não sabe o que eu vivo, nem o que passei! Agora essa louca não solta mais a porra do meu nome... NÃO F** LUANA, tá cheia de filho aí, cheia de trabalho, vai cuidar da sua vida... Me deixa cara** Quer arrumar confusão? PÕE A P*RRA DO SAPATO NA BOCA E FICA QUIETA!!!”

Piovani respondeu às críticas de Neymar nas redes sociais: “Sei que estão todos esperando a gostosa aqui responder o sem vocabulário e limítrofe, mas contra fatos não há argumentos. Então, vou seguir chic daqui, criando meus filhos, fazendo meu esporte e criando meu stand-up (olha que assunto bom para virar piada no stand-up!)”, escreveu nos stories do Instagram.

Leia Também: Neymar vai processar Luana Piovani após troca de ofensas nas redes sociais

Leia Também: Luana Piovani detona Neymar nas redes sociais

Leia Também: Neymar detona Piovani: "abriram a porta do hospício e soltaram uma louca"