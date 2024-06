Ancelotti anuncia mudança para a final da Liga dos Campeões

O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta sexta-feira que o goleiro belga Thibaut Courtois será o titular do Real Madrid na final da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund, neste sábado (01), em Wembley. A decisão surpreendeu a todos, já que o ucraniano Andriy Lunin vinha atuando nas últimas partidas da equipe.

Lunin gripado, Courtois volta a titularidade:

O motivo da mudança na escalação titular foi revelado pelo próprio Ancelotti: Lunin está gripado e não viajará com a equipe para Londres. Apesar de estar bem, o goleiro não terá condições de jogar a final.

"Lunin está com gripe há uma semana e só viaja amanhã [sábado]. Está bem, mas ficará no banco, portanto vai ser o Courtois a jogar", explicou Ancelotti, em entrevista ao AS.

Apesar da mudança repentina na baliza, o treinador italiano se mostrou confiante e motivado para a grande final. Ele sabe que a partida será difícil, mas acredita que o Real Madrid tem tudo para conquistar o bicampeonato da Champions League.

"Uma final é sempre o jogo mais importante, mas também o mais perigoso. Há que desfrutar ao máximo por estar aqui e vamos fazê-lo. Temos de fazer tudo muito bem amanhã", disse Ancelotti.

Borussia Dortmund e Real Madrid se enfrentam neste sábado (01), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Wembley, em Londres. A partida promete ser emocionante e equilibrada, com duas equipes em busca do título mais cobiçado do futebol europeu.

