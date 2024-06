Fenerbahçe confirma negociações com José Mourinho

O Fenerbahçe finalmente se pronunciou sobre as especulações das últimas horas e confirmou que está em negociações com José Mourinho para ser o novo treinador da equipe principal.

"Começaram as negociações com José Mário dos Santos Félix Mourinho para a posição de treinador", anunciou o clube em um curto comunicado enviado à KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu'na), plataforma turca utilizada para divulgar informações relevantes para investidores.

A confirmação oficial do Fenerbahçe vem menos de 24 horas após a demissão de Ismail Kartal, ex-treinador da equipe, que não conseguiu evitar que o título do campeonato turco fosse para o Galatasaray.

A expectativa é que Mourinho chegue à Turquia nos próximos dias para assinar um contrato de duas temporadas, com mais uma de opção. O acerto marcará o retorno do "Special One" ao futebol após sua saída da AS Roma em janeiro deste ano.

Leia Também: Goleiro pega dois pênaltis e Al-Hilal, de Jorge Jesus, conquista Copa do Rei Saudita; CR7 chora