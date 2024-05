'Seios Ozempic' entre os possíveis efeitos colaterais do antidiabético

Pense melhor se quer mesmo começar a tomar medicamentos como o Ozempic, indicado para o tratamento da diabetes tipo 2, mas que é frequentemente utilizado para a perda de peso. Nas redes sociais, começou a circular um possível efeito colateral a que se deu o nome 'seios de Ozempic'. O termo tem sido usado para descrever um aumento da flacidez dos seios.

"Se perdeu muito peso num curto espaço de tempo, com qualquer um dos medicamentos injetáveis para perda de peso, como Ozempic, Wegovy ou Mounjaro, deve ter notado que, assim como o seu rosto, os seus seios também começaram a 'murchar'", começou por dizer Walter Joseph, médico norte-americano e cirurgião plástico, num vídeo publicado no Instagram. Na mesma rede social, explicou que, "tal como acontece com o 'rosto de Ozempic', a perda significativa e rápida de peso não permite que a pele tenha tempo suficiente para recuperar, recuar e encolher".

O Ozempic contém semaglutina, o princípio ativo que mimetiza os recetores da molécula GLP-1). O fármaco chegou ao mercado em 2018, tendo sido apenas aprovado para o tratamento da diabetes tipo 2. Contudo, também é usado para a perda de peso.

'Rosto de Ozempic', 'cabeça de Ozempic', 'dedo de Ozempic', 'rabo de Ozempic' e até 'bebês Ozempic' foram já alguns dos possíveis efeitos colaterais associados ao antidiabético.

Leia Também: Três signos que são 'mestres da culinária'