Médico revela o que deve comer para aliviar a prisão de ventre

ormalmente, a prisão de ventre é causada pela falta de fibras na alimentação, desidratação ou falta de atividade física. Além disso, pode estar relacionada ao uso de certos medicamentos ou outras condições de saúde. Fazer pequenas mudanças na dieta e incluir certos alimentos pode resolver esse problema. Precisa de ajuda?

Joseph Salhab, um gastroenterologista citado no BestLife, destaca cinco frutas que podem ser úteis:

Kiwi: "Você pode consumi-los com casca para obter cerca de 50% mais fibras", e além disso, "o kiwi tem sido comparado às ameixas secas no tratamento da prisão de ventre";

Pitaya amarela: "É um prebiótico natural, auxiliando no crescimento e prosperidade das bactérias benéficas no intestino";

Frutas vermelhas: Possuem uma boa quantidade de fibras e água, ajudando a amolecer as fezes. Além disso, contêm muitos antioxidantes que são importantes para a saúde do intestino e do fígado;

Maçãs: "O teor de pectina das maçãs tem sido demonstrado como um alívio para a prisão de ventre, aumentando a velocidade do trânsito intestinal";

Peras: "Contêm sorbitol, um álcool de açúcar natural e um laxante natural."





