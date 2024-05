Sintoma de indigestão que pode ser semelhante a um ataque cardíaco

Sentir uma dor intensa no peito é imediatamente um sinal de ataque cardíaco? Na verdade, este sintoma nem sempre é tão alarmante quanto parece. Em alguns casos, pode ser apenas um indício de indigestão.

O site Well + Good conversou com a gastroenterologista Neena Mohan para entender melhor essa questão. "Certamente, a indigestão pode resultar em dores no peito", explica ela.

O refluxo ácido pode provocar uma sensação de queimação ou aperto no peito. Quando se torna grave o suficiente, pode causar esofagite, que é a inflamação do revestimento do esôfago. Além disso, a azia também pode estar associada à dor no peito.

"A ansiedade pode intensificar os sintomas relacionados ao refluxo e contribuir para a dor no peito", acrescenta. Segundo a Mayo Clinic, uma dor no peito causada por um ataque cardíaco pode irradiar para o braço ou ombro, acompanhar-se de azia, vômitos e náuseas.

Leia Também: Medicamento experimental promete perda de peso em apenas 28 dias