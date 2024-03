Medicamento experimental promete perda de peso em apenas 28 dias

A Viking Therapeutics, empresa farmacêutica, anunciou na terça-feira que a versão em comprimidos diários de seu medicamento para emagrecimento resultou na perda de peso dos participantes em apenas 28 dias.

Inicialmente denominado VK2735, o medicamento foi desenvolvido para tratar distúrbios metabólicos, como a obesidade. Os resultados apresentados são da fase 1 do estudo clínico, realizado com 45 voluntários.

Os participantes que receberam a dose mais alta do comprimido (40 miligramas) apresentaram uma redução de peso de 3,3% em 28 dias, em comparação com aqueles que receberam placebo. A metade da dose do medicamento resultou em uma perda média de peso de 1,1%.

Uma análise adicional dos dados mostrou que até 57% das pessoas tratadas com VK2735 perderam 5% ou mais do peso após quatro semanas de estudo. Nenhum voluntário do grupo placebo alcançou os mesmos resultados.

O medicamento atua nos receptores de GLP-1, uma hormona que regula o apetite e a glicose. Basicamente, o paciente ingere menos alimentos e o corpo é incentivado a queimar suas reservas de energia.

O CEO da empresa, Brian Lian, acredita que o medicamento possa ser uma opção mais viável para indivíduos com obesidade que não respondem bem ao tratamento com medicamentos injetáveis. Anteriormente, a empresa informou que a versão injetável do VK2735 resultou em uma perda média de peso de 13,1% em apenas 13 semanas de tratamento. "Esses resultados da fase 1 destacam a promissora perda de peso precoce e o perfil de tolerância do VK2735 quando administrado como comprimido oral", afirmou Lian em comunicado à imprensa.

Os planos futuros incluem avançar para a fase 2 do estudo, prevista para o segundo semestre do ano.

Leia Também: Ozempic: Entidades médicas alertam sobre uso de remédio de diabete para emagrecer