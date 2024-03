Hábitos simples que ajudam a combater o mau hálito

Sente que o mau hálito te acompanha (sempre)? Não sabe como se livrar desse problema chato? A boa notícia é que alguns erros na sua higiene bucal podem ser os culpados.

Especialistas e dentistas, citados na Shape, revelaram 7 hábitos simples que vão te ajudar a combater esses odores desagradáveis de uma vez por todas!

1. Escovação campeã:

- Escove os dentes duas vezes ao dia, com a técnica correta.

- Use uma escova macia e faça movimentos circulares contra a linha da gengiva, num ângulo de 45 graus.

- Escove por pelo menos 2 minutos, sem pressa!

Dica extra: use um timer para garantir a escovação ideal.

2. Escova sempre novinha:

- Troque sua escova de dentes a cada 3 meses, ou quando as cerdas começarem a abrir.

- Guarde-a na vertical para secar mais rápido e evitar acúmulo de bactérias.

- Diga adeus às escovas velhas e sujas!

3. Elixir sem álcool para um hálito fresco:

- Bocheche com um elixir sem álcool após as refeições para um hálito fresco e duradouro.

- Procure opções com flúor, cloreto de cetilpiridínio, clorhexidina ou óleos essenciais como eucaliptol ou mentol.

- Elimine as bactérias e tenha um hálito sempre impecável!

4. Fio dental: seu aliado contra o mau hálito matinal:

Use o fio dental diariamente, de preferência à noite.

Ele remove os restos de comida entre os dentes e previne o acúmulo de placa bacteriana, a principal causa do mau hálito matinal. Um sorriso limpo e um hálito fresco para começar o dia!

5. Raspe a língua para um hálito ainda mais puro:

- Use um raspador de língua para remover as bactérias que se acumulam na superfície da língua.

- Faça movimentos suaves de trás para frente, duas vezes ao dia.

6. Beba bastante água:

A saliva ajuda a manter a boca úmida e previne o ressecamento, que pode causar mau hálito.

Beba pelo menos 2 litros de água por dia, especialmente após as refeições.

Mantenha a boca hidratada e o hálito sempre fresco!

7. Visite o dentista regularmente:

Consulte um dentista a cada 6 meses para fazer uma limpeza profissional e verificar a saúde bucal.

O dentista pode identificar e tratar problemas como cáries, doenças gengivais e outros que podem causar mau hálito. Um sorriso saudável e um hálito sempre impecável!

Dica extra: Evite alimentos que causam mau hálito, como alho, cebola, café e bebidas alcoólicas.

