Ancelotti poupa para Champions, mas joia turca decide e Real abre 14 pontos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Real Madrid venceu a Real Sociedad por 1 a 0 nesta sexta (26), no Estádio Anoeta, San Sebastián, em partida pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol.

Arda Güler marcou aos 29 minutos do primeiro tempo. Este foi apenas o segundo gol do turco de 19 anos em sua curta carreira de oito jogos pelo Real Madrid.

A vitória mantém o Real Madrid na liderança, agora com 84 pontos, 14 a mais que o vice-líder Barcelona. O rival ainda entra em campo nesta rodada, na segunda (29). A Real Sociedad estaciona na 6ª colocação, com 51 pontos.

O próximo compromisso do Real Madrid é pela Liga dos Campeões. O time merengue visita o Bayern de Munique na terça (30), pelo jogo de ida da semifinal. Já a Real Sociedad volta a campo no dia 4 de maio, contra o Las Palmas, pelo Campeonato Espanhol.

COMO FOI O JOGO

Ancelotti mexeu no time de olho na Champions. O técnico do Real Madrid promoveu nove mudanças em relação à escalação que venceu o Barcelona no último domingo — apenas Tchouaméni e Modric permaneceram. Protagonistas como Vinicius Jr e Bellingham iniciaram no banco de reservas, e Rodrygo, gripado, nem viajou a San Sebastián.

Real Sociedad com mais volume, Real Madrid eficiente. O time da casa se impôs diante do rival modificado e gerou ocasiões, contando com boa atuação de Kubo pelo lado direito. Mas o líder do Espanhol resistiu e precisou de apenas uma finalização para se colocar em vantagem. Arda Güler abriu o placar aos 29 minutos.

Anoeta se voltou contra a arbitragem. A Real Sociedad já havia reclamado de pênalti anteriormente, e aos 32' se irritou de vez com o árbitro José Luis Munuera Montero. Ele, com auxílio do VAR, anulou o que seria o gol de empate de Kubo, por falta de Barrenetxea. O descontentamento da torcida passou para os jogadores, e Le Normand até levou cartão amarelo por reclamação.

Vini Jr entrou no lugar do herói do jogo. Arda Güler estava flertando com a possibilidade de levar segundo cartão amarelo — acertou o rosto de Galán e chutou bola para longe durante paralisação em curto intervalo. Ancelotti aproveitou, aos 22', para acionar dois titulares absolutos que estavam no banco. Além do camisa 7, Valverde também foi colocado em campo.

Real Madrid se segurou e garantiu os 3 pontos. O líder de La Liga só acertou a meta adversária nos acréscimos do segundo tempo. Nesse tempo a equipe precisou se defender bastante, e Ancelotti reforçou a retaguarda ao tirar o meia Brahim Díaz para colocar o zagueiro Rüdiger. A Real Sociedad aumentou a pressão justamente após a alteração, mas manteve a sina de não converter boas chances.

LANCES IMPORTANTES

Kubo perigoso. Um dos melhores jogadores no início da partida, o ponta da Real Sociedad fez Kepa trabalhar aos 15'. Merino interceptou na esquerda, carregou para o centro e acionou o japonês no outro lado do campo. Ele chutou rasteiro de pé esquerdo, e o goleiro do Real Madrid se esticou para evitar o gol.

Pênalti? A Real Sociedad reclamou de penalidade máxima aos 20 minutos, em disputa de bola entre Oyarzabal e Fran García. O árbitro mandou o jogo seguir e o VAR sustentou a decisão.

Caneta em Militão. Carvajal errou passe, a Real Sociedad interceptou e Oyarzabal deu início a contra-ataque. O espanhol aplicou drible em cima do zagueiro brasileiro e tocou para Barrenetxea. O camisa 7 chutou de longe, e a bola passou perto do travessão.

0x1, Arda Güler aos 29' do 1ºT. A primeira finalização madridista virou bola na rede. Tchouaméni acertou lançamento longo jogo para Carvajal e o deixou livre ao lado da área. O lateral cruzou rasteiro, e Güler apareceu na segunda trave para chutar entre as pernas de Remiro.

Gol anulado. A Real Sociedad chegou ao empate aos 32 minutos, com Kubo. O lance, no entanto, foi anulado por falta de Barrenetxea em cima de Tchouaméni no desarme que originou o ataque. O árbitro deixou o jogo correr inicialmente, mas o VAR recomendou revisão e Montero mudou de ideia.

Começo fulminante. A Real Sociedad finalizou no primeiro minuto da etapa complementar. Militão subiu entre dois atacantes para afastar cruzamento e acabou cabeceando nos pés de Turrientes. Ele chutou de primeira, Kepa fez boa defesa e mandou para escanteio.

Impedimento. A Real Sociedad balançou as redes mais uma vez aos 28 do segundo tempo, porém novamente o lance não valeu. Merino chutou de longe, a bola sobrou para Oyarzabal e ele completou para o gol. O camisa 10, contudo, estava impedido. O auxiliar verificou a irregularidade no campo.

Por centímetros. A Real Sociedad teve bom contra-ataque aos 35'. Carvajal errou passe no meio-campo e Kubo rapidamente lançou para Oyarzabal. O espanhol cortou marcação dupla e chutou. A bola desviou em Rüdiger, passou muito perto da trave e saiu pela linha de fundo.

Quase saiu o segundo gol. A única boa chegada do Real Madrid no segundo tempo aconteceu aos 50'. Após cobrança de lateral, Tchouaméni encontrou Camavinga na área. O francês chutou de primeira, e Remiro espalmou.