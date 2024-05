Vinicius Júnior pede doações para as vítimas das enchentes no RS

As intensas inundações que assolaram a região do Rio Grande do Sul, no Brasil, têm gerado mobilização em toda a população do país. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está entre as entidades que têm promovido uma campanha de arrecadação de fundos, além de ter feito uma doação de um milhão de reais (equivalente a 182 mil euros).

De acordo com o último balanço divulgado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, pelo menos 85 pessoas morreram nas enchentes. Além disso, há 276 feridos e 111 indivíduos desaparecidos. Mais de 100 mil pessoas foram deslocadas de suas casas.

O jogador Vinicius Júnior, do Real Madrid, gravou um vídeo em gesto de solidariedade. Confira acima.

Leia Também: Renato Gaúcho é resgatado após ficar ilhado em hotel no Rio Grande do Sul