Mãe detona quem critica filho gay: "Pior era se fosse homofóbico"

Um conhecido streamer, que conta com 17 mil seguidores no Twitch, estava jogando 'World of Warcraf' quando foi alvo de um insulto homofóbico. Enquanto jogava, Luis recebeu uma mensagem onde se podia ler: "O que é que os teus pais pensam de você? É nojento por ser gay".

O homem esperou pelo final da partida para responder à provocação e chamou a mãe para o ajudar.

Num vídeo que compartilhou na sua conta do X, Luis decide ligar à mãe e lhe perguntar o que gostaria de responder ao seu seguidor.

A mulher não teve papas na língua: "Teria ainda mais nojo se tivesse um filho xenófobo, homofóbico e cretino”, dispara a mãe de Luis, acrescentando que "ter um filho homossexual foi a melhor coisa que lhe aconteceu na vida".

O vídeo já foi visto por milhares de pessoas que elogiaram a resposta da mãe.

