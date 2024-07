Astronauta da NASA mostra como é fazer academia na Estação espacial

Embora as visitas à Estação Espacial Internacional (EEI) sejam fascinantes e ofereçam uma perspectiva única do cosmos, os astronautas enfrentam uma série de desafios devido à ausência de gravidade.

Manter a forma física é crucial para garantir a integridade dos músculos e articulações dos astronautas, que podem sofrer com a falta de gravidade. O exercício regular a bordo da EEI é uma parte essencial do regime dos tripulantes para prevenir problemas de saúde associados à gravidade zero.

Recentemente, a astronauta Loral O’Hara, da NASA, compartilhou um vídeo informativo que ilustra como os astronautas utilizam os equipamentos do ginásio da EEI. No vídeo, O’Hara demonstra o funcionamento dos diferentes aparelhos disponíveis para manter a aptidão física em um ambiente tão desafiador.

Segundo O’Hara, cada astronauta realiza aproximadamente 2,5 horas de exercícios diariamente. Este regime inclui cerca de 60 minutos dedicados ao levantamento de pesos e entre 30 a 50 minutos de exercícios cardiovasculares. Esse compromisso com a atividade física é fundamental para minimizar os efeitos negativos da microgravidade sobre o corpo humano durante longas missões espaciais.

