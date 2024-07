Astronauta compartilha imagens deslumbrantes do planeta; veja

Os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional frequentemente compartilham fotos e vídeos incríveis do espaço e da Terra. Seguindo essa tradição, o astronauta Matthew Dominick, da NASA, divulgou um vídeo espetacular para começar bem a semana.

O vídeo, que você pode ver acima, é um 'time-lapse' que mostra nosso planeta e diversos elementos como uma aurora boreal, satélites, estrelas e até um meteoro (visível aproximadamente no meio do vídeo). A gravação foi feita antes do nascer do sol.

Dominick chegou à Estação Espacial Internacional em março, como parte da missão Crew-8 da SpaceX, e deve continuar compartilhando imagens impressionantes como esta durante sua estadia.



