'Oh là là': as imagens da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos

Foi com um 'convidado' especial que começaram nesta sexta-feira (26), de forma oficial, os Jogos Olímpicos. Com muita chuva, a cerimônia de abertura contrariou o habitual e não aconteceu num estádio. 94 barcos transportaram cerca de 11 mil atletas pelas margens do rio Sena até à Torre Eiffel.

Mas não foi apenas no rio que se fez a festa. Às margens, milhares de pessoas assistiram a um desfile cheio de cores e alegria, que transformaram a capital francesa num autêntico espetáculo. A noite terminou com um balão de ar quente que foi acendido com a tocha olímpica e sobrevoou os céus de Paris.

Confira a fotogaleria:

