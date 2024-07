Fugitivo remove tatuagens, faz harmonização facial e muda digitais

O Corpo Nacional de Polícia da Espanha prendeu, em Alicante, dois fugitivos que eram procurados pelas autoridades romenas e que eram membros de uma facção criminosa dedicada ao tráfico de droga.

Em comunicado, esta terça-feira (23), a polícia explica que os homens já tinham sido condenados e um deles, o líder da organização, "utilizava várias identidades e tinha modificado as suas características físicas para evitar ser identificado, tendo mesmo removido 70% das tatuagens do seu corpo e alterado as suas impressões digitais".

Segundo a mesma nota, as investigações começaram em 2022, quando os agentes tiveram conhecimento da possível presença na Espanha "de um fugitivo que era procurado pelas autoridades judiciais romenas e que estava cumprindo uma pena de prisão pelos crimes de tráfico de droga e organização criminosa".

O fugitivo "tinha criado uma organização criminosa cujo objetivo, durante 2013 e 2014, era traficar drogas na Romênia".

O réu "utilizava numerosas identidades falsas e dispunha das infraestruturas necessárias para obter esses documentos. Graças a isso, e ao longo dos últimos anos, tinha conseguido iludir as autoridades policiais e manter o anonimato, escapando assim à justiça. Além disso, modificou as suas características físicas, emagrecendo, removendo 70 % das tatuagens do corpo, fazendo harmonização facial e alterando as suas impressões digitais", especifica a polícia espanhola.

Seguindo sempre o rasto do fugitivo, os investigadores descobriram que ele "poderia residir em uma mansão perto da cidade de Pedreguer (Alicante) e, uma vez localizado o endereço, os agentes detectaram que havia dois homens na casa, sendo um deles outro fugitivo, membro da sua organização criminosa, que também era objeto de um mandado de captura europeu para detenção e entrega pela Romênia".

Por fim, "e embora ambos estivessem tomado diferentes medidas de segurança e autoproteção, os investigadores conseguiram deter o chefe da quadrilha nas imediações da sua casa, quando ele se encontrava em um estabelecimento comercial próximo, e o segundo quando estava prestes a sair de casa".

Pode ver um vídeo da detenção na galeria acima.

