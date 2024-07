Artista brasileiro rouba moeda e substitui por falsa no Museu Britânico

Um artista brasileiro retirou uma moeda histórica de um expositor no Museu Britânico, em Londres, e a substituiu por uma falsa. O objetivo, de acordo com o jornal The Guardian, foi alertar para o número de objetos estrangeiros que o museu possui.

O protesto aconteceu no mês passado, quando Ilê Sartuzi trocou uma moeda da guerra civil inglesa por uma moeda falsa. Depois, a depositou em uma caixa de donativos no átrio do museu.

A ideia surgiu após Sartuzi ver um voluntário do museu entregando moedas aos visitantes. Então, decidiu pedir a moeda de prata do século XVII por ser "uma das poucas coisas britânicas no Museu Britânico" e criou uma distração enquanto a trocava pela moeda falsa.

O artista, que planejou o 'roubo' durante mais de um ano', filmou a proeza e relatou-a num vídeo feito para o seu mestrado na Goldsmiths, Universidade de Londres.

O vídeo, cujo trecho pode ver na galeria acima, foi filmado por três amigos do artista e mostrava-o sendo flagrado por um guia voluntário antes de tentar novamente o roubo no dia seguinte, revelou o Art Newspaper.

O Museu Britânico já anunciou que irá alertar a polícia sobre o incidente, uma vez que se trata de um "ato decepcionante" que "abusa de um serviço dirigido por voluntários que visa dar aos visitantes a oportunidade de manusear objetos reais e de se envolverem com a história".

"Serviços como este dependem de um nível básico de decência e confiança humana e seria uma pena acabar com estes serviços devido a ações como esta", disse o porta-voz do museu, citado pelo The Guardian.

Já o artista acusou instituições como o Museu Britânico e o Louvre, na França, de se considerarem "detentoras dos tesouros da humanidade". "O problema é que estas instituições são a base de culturas imperialistas que saquearam muitos destes objetos", disparou.