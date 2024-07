Veja o momento em que avó e netos são resgatados após carro cair de ponte

Uma mulher e seus dois netos, ambos com menos de 10 anos, foram resgatados após o carro em que estavam cair da ponte Cichero em Gênova, Itália. O acidente ocorreu na quarta-feira.

O veículo despencou de uma altura de 10 metros, segundo informações do Gênova Today. Diversas equipes de bombeiros foram mobilizadas para o local, além de um helicóptero que auxiliou no resgate das vítimas.

A avó e as duas crianças foram levadas em estado grave para o hospital, mas estavam conscientes.

As autoridades ainda não sabem as causas do acidente, mas acreditam que não havia outros veículos envolvidos. A polícia está investigando o caso.





#Genova, auto caduta dal ponte in Val Cichero: concluso l’intervento dei #vigilidelfuoco che, dopo aver contenuto lo sversamento di oli e idrocarburi nelle acque del torrente Cicana con panne assorbenti, hanno recuperato il veicolo con l’autogru#Genova #24luglio pic.twitter.com/uSOeMSNF0N — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 24, 2024

Leia Também: É hoje! Saiba tudo sobre abertura dos Jogos Olímpicos de Paris