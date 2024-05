Funcionário de aeroporto cai de avião na Indonésia após remoção de escada

Um funcionário de um aeroporto na Indonésia estava aparentemente distraído quando caiu de uma altura de cerca de três metros. O incidente ocorreu porque um colega havia removido a escada que conectava a aeronave ao solo.

O momento foi capturado em vídeo e compartilhado nas redes sociais, mostrando o trabalhador dando um passo em falso ao sair do avião, sem perceber que a escada havia sido retirada. No vídeo, é possível ver que o homem parece estar distraído e conversando com alguém atrás dele quando dá o primeiro passo no vazio.

Segundo relatos da imprensa local, o funcionário sofreu fraturas em alguns ossos, mas foi imediatamente levado ao hospital e não está em estado grave.

Veja as imagens na galeria acima.

