Mulher fica pendurada seminua em portão em tentativa de furto; vídeo

Uma mulher que tentava furtar uma casa em Maipú, no Chile, acabou ficando seminua após sua calça ficar presa na grade do portão do imóvel. A cena, registrada por câmeras de segurança, viralizou nas redes sociais recentemente.

Segundo a imprensa chilena, o incidente ocorreu no dia 7 de maio. A mulher estava andando pela rua quando decidiu pular o portão da residência para tentar arrombar os carros estacionados na propriedade. No entanto, ao escalar a grade, ela escorregou e sua calça ficou presa.

A mulher ficou pendurada por alguns segundos, de cabeça para baixo e com as nádegas expostas. Embora a gravação não mostre o desfecho completo, fontes locais informaram que a mulher conseguiu fugir, deixando a calça rasgada para trás e usando o moletom para cobrir suas partes íntimas. Nenhum item foi roubado durante a tentativa de furto.

Veja o víde: