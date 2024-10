Grávida sobrevive a ataque do ex-marido, leva 100 pontos e fará cirurgia

Amanda Baldim Ramazini, de 31 anos, passou por uma brutal agressão no último dia 21, quando seu ex-marido, Luis Fernando Moreira Bentivoglio, de 32 anos, a atacou com uma faca em seu próprio apartamento, em Franca (SP). O ataque deixou Amanda com mais de 100 pontos em diversas partes do corpo e ferimentos profundos na cabeça, tórax e pulsos, além de um pulmão perfurado. Grávida de dez semanas, ela se recupera em casa após receber alta hospitalar, mas ainda precisará de uma cirurgia para reconstrução dos nervos do pulso. No ataque, a mãe de Amanda, de 53 anos, e a filha do casal, uma bebê de um ano, também foram feridas.

O incidente ocorreu quando Amanda foi ao apartamento para pegar roupas e terminar de confeitar um bolo para o aniversário do filho mais velho, de sete anos. Sua mãe, Rosana, que já estava no local com a bebê, ouviu a filha gritar ao ver o ex-marido se aproximando rapidamente do prédio. Em um ato de desespero, mãe e filha tentaram se esconder no banheiro, trancando-se com a bebê. No entanto, Luis Fernando conseguiu arrombar a porta e iniciou o ataque.

Rosana relatou à EPTV que, enquanto Amanda tentava desesperadamente proteger a filha e a mãe, o agressor chegou a ferir levemente a bebê e Rosana. “Amanda lutou bravamente, implorando para ele parar, lembrando que ela era a mãe de seus filhos”, descreveu Rosana. Em meio ao ataque, vizinhos, alarmados pelos gritos, chamaram a Polícia Militar e o Samu. Um deles conseguiu conter o homem até a chegada dos socorristas e da polícia.

O ataque ocorreu apesar de uma medida protetiva concedida dias antes, após uma prisão por violência doméstica. O advogado de defesa de Luis Fernando afirmou que ele "está arrependido e sabe que errou." Embora esteja preso preventivamente, Amanda teme que o ex-marido seja solto novamente.

