Pedras nos rins podem levar à doença renal crônica?

Você já ouviu falar que pedras nos rins podem causar uma dor insuportável, não é? Mas a verdade é que o problema pode ir além da dor. Essas “pedrinhas”, ou cálculos renais, podem aumentar o risco de uma complicação séria: a doença renal crônica (DRC).

O que são cálculos renais e por que devo me preocupar?

Os cálculos renais se formam a partir de cristais nos rins ou nas vias urinárias. A maioria das pessoas consegue eliminar essas pedras naturalmente, pela urina – cerca de 85% delas, de acordo com a Secretaria de Saúde de São Paulo. Mas nem sempre é tão simples assim. Quando essas pedras bloqueiam o trato urinário ou não são tratadas adequadamente, podem causar infecções e até levar à perda da função dos rins.

Mas nem todo cálculo vai virar um problemão, certo?

Nem todo cálculo vai virar doença renal crônica. Mas existe uma relação entre essas condições. Pedras maiores, que bloqueiam o fluxo da urina, podem lesionar o tecido dos rins. Além disso, alguns problemas metabólicos, como o excesso de cálcio ou oxalato na urina, podem piorar a situação, fazendo com que esses cristais se formem com mais facilidade e lesem os rins ao longo do tempo.

“Infecções urinárias recorrentes são comuns em pacientes com cálculos renais e podem ser um fator de risco para o desenvolvimento de DRC”, comenta o Dr. Bruno Zawadzki, diretor médico da DaVita Tratamento Renal.

Segundo ele, infecções repetidas podem acabar danificando os rins, reduzindo a capacidade de filtrar o sangue adequadamente.

Como saber se você tem pedras nos rins?

O diagnóstico de cálculos renais é feito por exames de imagem, como ultrassom e tomografia. A partir daí, é possível saber o tamanho e a localização das pedras. Para as pedras menores, o tratamento pode incluir muita hidratação e medicamentos para aliviar a dor. Já as pedras maiores podem precisar de procedimentos para serem quebradas ou removidas.

Qual a melhor forma de prevenção?

O melhor jeito de evitar complicações é prevenir o surgimento das pedras. Algumas dicas são simples:

Beba água! Manter-se bem hidratado é a melhor forma de evitar a formação de cálculos;

Atenção à alimentação: Dieta balanceada, com pouco sal e alimentos ricos em oxalato, ajuda a prevenir;

Acompanhamento médico regular: Se você já teve cálculos ou infecções urinárias, ou tem histórico familiar, consulte um nefrologista para fazer o acompanhamento correto.

Lembre-se: cuidar da sua saúde renal é cuidar de você como um todo. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado das pedras nos rins fazem toda a diferença para evitar complicações e manter seu corpo em equilíbrio. Fique atento aos sinais do seu corpo, e se precisar, procure ajuda médica. Seus rins agradecem!

