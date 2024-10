Corinthians sofre transfer ban por dívida e não pode contratar até 2026

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians foi proibido pela Fifa de inscrever novos jogadores por uma dívida milionária com o zagueiro Fabián Balbuena.

Nesta quinta-feira (31), a entidade máxima do futebol estipulou três janelas de transfer ban como punição ao clube paulista. Ou seja, o time fica proibido de inscrever novos atletas internacionalmente até o início de 2026.

O UOL apurou que o departamento jurídico do Corinthians já foi notificado sobre a punição. Como não há como recorrer da decisão, o clube busca formas de quitar a dívida com o paraguaio ou realizar um novo acordo.

De acordo com o balanço financeiro, a dívida do Corinthians com Balbuena gira em torno de R$ 6,9 milhões em direitos de imagem. Deste montante, R$ 1,9 milhão é diretamente com o jogador e outros R$ 4,3 milhões com a empresa da qual é sócio, a The General Sports Ltda.

Balbuena deixou o Timão em junho de 2023. Ele foi campeão brasileiro pela equipe, somou 167 partidas e marcou 15 gols.