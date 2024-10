Homem esconde corpo do pai em congelador para receber benefícios nos EUA

Um homem foi preso, no Arizona, Estados Unidos, por manter o corpo do pai em um congelador durante quatro anos. De acordo com a polícia local, o suspeito queria manter a casa onde vivia, na região de Tempe.



Joseph Hill foi preso por diversas acusações, entre as quais estão esconder um corpo no seu quintal e não relatar a morte de alguém que não estava recebendo cuidados por parte de um profissional de saúde.

De acordo com a CNN, documentos revelam que a descoberta aconteceu após ter sido feita uma denúncia online, para a polícia de Tempe, em 22 de outubro, que alegava que Joseph Hill, de 51 anos, mantinha o corpo do seu falecido pai em um congelador no quintal da sua casa. As autoridades acabaram encontrando um congelador tapado com uma lona e cobertores, mas não puderam verificar o interior do mesmo nesse dia.

O homem, quando questionado, alegou que o pai tinha falecido, no Oregon, há quatro anos, no entanto, os policiais não conseguiram verificar o registo da morte. Encontraram, apesar disso, provas que mostraram que o pai de Joseph Hill ainda era o dono da casa e que tinha recebido benefícios da Segurança Social, como aposentadoria, até março de 2023.

No seguimento desta informação, os agentes regressaram a casa do suspeito dias mais tarde e, desta vez, na posse de um mandado de busca. Ao explicar os termos do mandado, "o comportamento de Hill começou a mudar" e ele revelou que haveria "algo no congelador".

Para abrir o congelador, que esteve entre quatro a seis meses sem energia elétrica, os agentes tiveram que remover camadas de lona, cobertores, plástico e fita adesiva. Após isso, encontraram restos de esqueleto humano, assim como uma "extensa quantidade de matéria biológica".

O homem acabou revelando à polícia que o seu pai tinha falecido na habitação há cerca de quatro anos. Desvendou, ainda, que comprou o congelador com o intuito de, eventualmente, enterrar o seu pai num terreno que ele comprou na região de Strawberry, no Arizona.

Apesar do objetivo, afirmou que não queria reportar a morte do pai porque ele não estava na escritura da casa, em Tempe, e tinha receio de perder a mesma, conforme mostra um comunicado citado pela CNN.

Leia Também: Hotel desaba na Argentina; autoridades procuram sobreviventes