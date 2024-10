Bruna Biancardi e mulher de Cristiano Ronaldo jantam juntas com amigas

Georgina Rodríguez parece estar totalmente adaptada à sua vida em Riad, na Arábia Saudita. A modelo compartilhou com seus seguidores um jantar especial com amigas, incluindo Bruna Biancardi, namorada de Neymar, que joga na mesma cidade onde Cristiano Ronaldo atua.

Em uma publicação no Instagram, Georgina escreveu: “Meu encontro de ontem com mulheres maravilhosas,” junto a um vídeo do local. No jantar, também estavam presentes amigas de Bruna: Hannah Carvalho, Raiza Sardinha e Gabily.

O grupo escolheu o restaurante japonês Myazu para a ocasião.



© Instagram

Georgina já havia mostrado sua amizade com Bruna através de trocas de ‘likes’ e comentários nas redes sociais.

Leia Também: Bruna Biancardi responde mãe de terceira filha de Neymar; entenda