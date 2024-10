Técnico de enfermagem é preso em Curitiba por abuso de pacientes sedados

Um técnico de enfermagem foi preso pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) sob suspeita de abusar sexualmente de ao menos quatro pacientes sedados em Curitiba (PR). Os abusos, que teriam ocorrido em duas unidades de saúde, vieram à tona após o namorado do suspeito encontrar vídeos dos crimes no celular dele.

As gravações, todas envolvendo pacientes homens, foram entregues à polícia, que iniciou uma investigação detalhada. “A análise desses arquivos permitiu identificar o suspeito e as vítimas. Ao todo, encontramos registros de quatro pacientes diferentes,” afirmou o delegado Tiago Dantas, responsável pelo caso.

Durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva, a polícia realizou buscas na casa do técnico, onde foram localizados medicamentos controlados como fentanil, quetamina e morfina, retirados das instituições em que ele atuava. Diante disso, o suspeito também foi autuado em flagrante por furto de substâncias controladas.

O celular apreendido foi encaminhado para perícia, com o objetivo de identificar possíveis outros registros de crimes semelhantes. As investigações revelaram ainda que o técnico sabia ser portador do HIV desde 2019, e ele agora responde também pela acusação de perigo de contágio de moléstia grave.

O suspeito foi encaminhado ao sistema penitenciário, e a polícia segue apurando o caso para esclarecer todos os detalhes e eventuais outras vítimas.

