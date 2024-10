Lessa e Queiroz são condenados pelos assassinatos de Marielle e Anderson

Na tarde desta quinta-feira (1º), o Conselho de Sentença do 4º Tribunal do Juri do Rio de Janeiro condenou os ex-policiais militares Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz pelos assassinatos da vereadora Marielle Franco (PSOL) e de seu motorista Anderson Gomes.

As penas foram anunciadas pela juíza Lucia Glioche, que preside o 4º Tribunal do Juri, onde Ronnie Lessa foi condenado a 78 anos e 9 meses de prisão e Élcio de Queiroz a 59 anos e 9 meses de prisão.

Réus confessos, os acusados foram sentenciados após 2.423 dias do crime. Emocionados, familiares e amigos aplaudiram a sentença.