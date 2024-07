Nove feridos em acidente de 10 carros após rixa com motorista de ônibus

Nove pessoas ficaram feridas, sendo três em estado grave, após um acidente envolvendo pelo menos 10 veículos no Rio de Janeiro na tarde desta quinta-feira. O incidente teve início a partir de uma discussão entre o motorista de um ônibus e um dos condutores.

O alerta foi dado por volta das 19h30. Seis das vítimas foram atendidas no local, enquanto as outras foram levadas para hospitais, conforme informou o G1.

O acidente ocorreu na área da Praia do Flamengo e, segundo relatos, começou com uma discussão entre o motorista do ônibus e outro condutor, possivelmente devido a um arranhão no veículo. Testemunhas relataram que o ônibus perdeu o controle e colidiu com os carros à sua frente, que incluíam quatro veículos de passeio e seis táxis.

As autoridades estão investigando o caso.





