Repórter se surpreende ao descobrir parentesco inesperado em entrevista

Imagine estar fazendo seu trabalho diário, apenas entrevistando pessoas aleatoriamente na rua, e de repente se deparar com uma revelação surpreendente sobre sua própria família. Foi exatamente isso que aconteceu com Andrea Ruiz, repórter do programa KLK, do canal Marbella Radiotelevision, em um episódio que poderia muito bem fazer parte do famoso programa 'Ponto de Encontro'.

Enquanto conduzia sua entrevista de rotina, Andrea abordou um casal de idosos, pedindo recomendações de lugares para visitar na cidade. A resposta que recebeu não poderia ter sido mais chocante: "Conheço você desde que nasceu, Andrea", disse a mulher, deixando a jornalista perplexa ao questionar se ela era prima de sua avó.

A revelação continuou quando o marido da senhora confirmou ser tio do pai de Andrea. Surpreendida, a repórter não escondeu sua admiração e prazer em conhecer seus parentes inesperadamente durante o trabalho.

Embora esse momento inusitado não tenha sido exibido na televisão, Andrea não hesitou em compartilhá-lo em suas redes sociais, descrevendo-o como a coisa mais aleatória que já aconteceu durante seu trabalho.





Leia Também: Motor de Boeing com 468 a bordo pega fogo em decolagem na Indonésia