Neymar é chamado para desafio especial no Al Hilal; veja o resultado

O Al Hilal compartilhou um vídeo nesta quinta-feira mostrando um desafio divertido entre Neymar e Saleh Al Shehri, durante o último treino comandado por Jorge Jesus, com vitória do atacante brasileiro, que está se recuperando de lesão.

O desafio consistia em adivinhar a identidade de algumas figuras do mundo do futebol, tanto aposentadas quanto em atividade. Neymar se destacou com mais respostas corretas, terminando o desafio com um sorriso no rosto.





Veja o vídeo.

