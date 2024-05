Os três looks deslumbrantes de Zendaya no Met Gala

Zendaya foi indiscutivelmente uma das estrelas do tapete vermelho do Met Gala, realizado na noite de segunda-feira, 6 de maio, no Metropolitan Museum of Art, em Nova York.

A atriz de 27 anos brilhou com dois visuais diferentes durante o evento. Primeiro, Zendaya optou por um deslumbrante vestido sereia da Maison Margiela, criado por Galliano, com listras e transparências em tons de azul e verde escuro.

Horas depois, ela retornou ao tapete vermelho com outra criação de Galliano, desta vez usando um vestido da Givenchy datado de 1996 - coincidentemente o ano de nascimento de Zendaya. O visual incluía uma saia rodada e uma cauda longa, complementada por um verdadeiro arranjo de flores em sua cabeça.

Para completar, a atriz ainda usou um elegante vestido branco com um decote privilegiado.

Veja as fotografias de Zendaya na galeria.

Leia Também: Veja os looks dos famosos no tapete vermelho do Met Gala, em Nova York