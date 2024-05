Kylian Mbappé aceita desafio e promete correr contra Usain Bolt

E se Kylian Mbappé e Usain Bolt participassem do mesmo desafio? Isso pode realmente acontecer. Após a imprensa inglesa comparar a velocidade do atacante francês com a do velocista jamaicano, Mbappé decidiu aceitar o desafio.

Durante um evento promovido pela Nike e pela fundação Inspired By KM, Mbappé admitiu que provavelmente perderia uma corrida para Bolt, após o próprio Bolt ter dito que considerava o jogador de futebol uma inspiração.

"Saber que eu inspiro uma pessoa como ele é algo muito gratificante. Assim como ele nos inspirou a todos. Acho que todos já ficamos acordados até tarde para assistir a uma corrida do Bolt no passado. Posso dizer que é algo mútuo e que o admiro há muito tempo", destacou o astro francês, antes de comentar sobre o desafio de correr 100 metros com Usain Bolt.

"Seria divertido, por diversão. Por que não um dia? Se ambos tivermos tempo... Mas não espero um grande resultado", brincou o atacante francês, conhecido por sua rapidez no campo de futebol. No entanto, derrotar o maior velocista de todos os tempos, mesmo na aposentadoria, talvez seja um pouco demais... Vamos aguardar pelo dia do desafio", concluiu.

