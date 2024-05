Al Hilal alcança vitória dramática e Jorge Jesus fica à beira do título

O Al Hilal deu um grande passo rumo ao título de campeão da Arábia Saudita nesta segunda-feira à noite, com uma vitória crucial sobre o Al-Ahli Jeddah, por 2 a 1, jogando fora de casa, no Prince Abdullah Al Faisal.

Foi um jogo difícil para a equipe comandada pelo treinador português Jorge Jesus, que se viu em desvantagem aos 30 minutos, quando Firas Al-Buraikan marcou após um lance em que o goleiro adversário, Yassine Bono, não teve boa atuação.

A resposta veio logo no início do segundo tempo. Malcom realizou uma bela jogada individual e serviu o inevitável Alekandar Mitrovic. Aos 89 minutos, o brasileiro Malcom virou o jogo, com assistência de Rúben Neves.

Com este resultado, o Al Hilal agora soma 86 pontos, mantendo-se na liderança isolada da tabela, com 12 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Al Nassr, de Luís Castro, Cristiano Ronaldo e Otávio.

Isso significa que o time de Riade precisa apenas de um ponto para garantir o título. O Al-Ahli, por outro lado, está em terceiro lugar, com 55 pontos, faltando apenas quatro rodadas para o final desta temporada.

