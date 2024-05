Enteada denuncia padrasto em carta e homem é preso em Patos de Minas

Um homem de 25 anos foi preso após sua enteada, de 9 anos, denunciá-lo por abuso sexual em uma carta. O caso aconteceu no bairro Jardim Esperança, em Patos de Minas (MG).

A menina colocou a carta dentro da bolsa da mãe, que, ao ler o conteúdo, acionou a Polícia Militar. A prisão do homem ocorreu na quarta-feira (1º), mas só ganhou notoriedade nesta segunda-feira (6).

Segundo a mãe, no dia anterior, a filha pediu que ela lesse uma carta que estava em seu bolso, mas ela esqueceu. No dia seguinte, enquanto trabalhava, a mãe começou a receber mensagens de áudio e vídeo da menina, mostrando os abusos sofridos pelo padrasto. Foi então que ela se lembrou da carta e a leu. No texto, a menina detalhava os abusos que sofria.

"Mãe, sabe hora que você veio aqui embaixo? O L* ficou me olhando de um jeito muito safado. Ele colocou a mão na minha coxa e eu tirei. Depois ele começou a mexer na parte dele e colocou para fora do short. Isso acontece desde a casa da G*. Lá ele falava que sempre quis g* em mim, só que sempre eu falei não. Quando você ia trabalhar, ele sempre colocava a mão lá e mandava eu ver só que eu falava não."

Em nota, a Polícia Civil confirmou o registro da ocorrência na 2ª Central Estadual do Plantão Digital da cidade. O homem foi detido, prestou depoimento e foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. Em seguida, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde aguarda as devidas providências legais.

A mãe da criança, de 24 anos, manifestou interesse em solicitar medidas protetivas de urgência para ela e a filha. As investigações estão sob responsabilidade da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Patos de Minas.

