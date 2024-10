Sobrevivente de ataque em Israel é encontrada morta no dia do aniversário

Uma jovem que sobreviveu ao ataque no festival Nova, em Israel, no dia 7 de outubro, foi encontrada morta no dia em que completaria 22 anos.

Shirel Golan foi uma das sobreviventes do ataque do Hamas durante o evento de música perto da faixa de Gaza. Desde então, ela enfrentava graves problemas de saúde mental, incluindo transtorno de estresse pós-traumático.

O corpo da jovem foi encontrado neste domingo, data de seu aniversário. A notícia foi confirmada pelo irmão, que criticou as autoridades israelenses pela falta de apoio adequado após a tragédia.

