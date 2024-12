Influenciador de 37 anos é morto a tiros na porta de casa

O influenciador digital Leovardo Aispuro, conhecido como 'Gordo Peruci', foi morto a tiros na noite de segunda-feira (9), em Culiacán, Sinaloa, no México. O ataque aconteceu do lado de fora de sua casa, no bairro 21 de Marzo, enquanto ele estava acompanhado da esposa, Brenda, que ficou ferida e foi hospitalizada. O criador de conteúdo tinha 37 anos e não resistiu aos ferimentos.

Recentemente, 'Gordo Peruci' havia publicado vídeos comentando sobre a violência no bairro, relatando que até mesmo sua decoração de Natal foi roubada. O caso está sendo investigado pelas autoridades locais, que tentam determinar se o crime tem relação com o conflito entre as facções Los Chapitos e La Mayiza, do Cartel de Sinaloa, que intensificaram confrontos desde setembro.

Leovardo Aispuro era conhecido por vídeos humorísticos, desafios, pegadinhas e vlogs que acumulavam mais de 1,5 milhão de seguidores no YouTube, Instagram e TikTok. Segundo o Infobae, ele é o terceiro criador de conteúdo assassinado desde o início do conflito armado entre as facções do cartel.

Pai de dois filhos pequenos, 'Gordo Peruci' deixa uma legião de fãs e uma família enlutada. As autoridades seguem investigando o caso, mas ainda não há informações sobre os suspeitos ou a motivação exata do crime.