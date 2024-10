Mulher de líder do Hamas é flagrada em túnel com bolsa de grife; veja

Israel divulgou um vídeo polêmico que expõe o estilo de vida luxuoso de membros do Hamas. Nas imagens, a esposa do falecido líder Yahya Sinwar, Samar Muhammad Abu Zamar, aparece carregando uma bolsa Hermès Birkin, avaliada em cerca de 32 mil dólares (aproximadamente 182 mil reais), enquanto fugia para um túnel subterrâneo em Khan Younis, na Faixa de Gaza. O vídeo foi registrado horas antes do ataque de 7 de outubro, desencadeado pelo Hamas contra Israel.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) destacaram as imagens para evidenciar o contraste entre o luxo da família Sinwar e as condições difíceis enfrentadas pela população de Gaza.

RAW FOOTAGE of Sinwar just hours before the October 7 Massacre: pic.twitter.com/Rzft92TW16 — Israel Defense Forces (@IDF) October 20, 2024

O porta-voz das IDF, Avichay Adraee, criticou a atitude, afirmando que Sinwar e sua família estavam preocupados apenas com sua própria segurança, enquanto enviavam militantes para atacar civis israelenses, incluindo crianças e mulheres.

Sinwar’s wife caught in this photo sneaking to the tunnels the night before October 7th - get this - clutching a $32,000 Hermes Birkin bag!



While Gazans endured hardship under Hamas, Sinwar and his family were shamelessly living in luxury, indulging while sending others to die. pic.twitter.com/Q9fTqhqxo8 — Israel ישראל (@Israel) October 20, 2024

Yahya Sinwar, nascido em 1962 no campo de refugiados de Khan Younis, foi um dos primeiros membros do Hamas, fundado em 1987. Ele se tornou o principal comandante do grupo após a morte de Ismail Haniyeh, em uma explosão no Irã, atribuída a Israel. Sinwar foi um dos planejadores dos ataques de outubro, ao lado de Mohamed Deif, líder das Brigadas al-Qassam, o braço armado do Hamas.

A divulgação do vídeo faz parte dos esforços de Israel para criticar a liderança do Hamas, acusando-a de levar uma vida de privilégios enquanto a população local sofre com as consequências do conflito e com a gestão do grupo.

Leia Também: Após morte de líder, Hamas diz que guerra não acaba e não libertará reféns