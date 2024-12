Endrick não 'pega' e pode ter os dias contados no Real Madrid

Contratado pelo Palmeiras no último verão europeu por cerca de 35 milhões de euros (com possibilidade de chegar a 60 milhões mediante metas atingidas), Endrick ainda não conseguiu se firmar no Real Madrid.

O atacante brasileiro soma apenas 147 minutos em campo com a camisa do clube espanhol, divididos em 14 partidas oficiais e com dois gols marcados. Segundo informações divulgadas pelo portal espanhol Relevo neste sábado, uma possível saída do jogador começa a ganhar força.

Recentemente, representantes de Endrick teriam sido procurados por clubes, especialmente da Bundesliga, mas o atleta deixou claro que, por enquanto, não pretende sair do Santiago Bernabéu.

No entanto, o cenário pode mudar no próximo verão caso sua situação no time não melhore. Apesar de confiar no potencial do jogador de 18 anos, o Real Madrid já considera a possibilidade de emprestá-lo ao final da temporada.

Leia Também: Botafogo é recebido com festa no Rio, e Artur Jorge desconversa sobre permanência