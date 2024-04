Um sintoma precoce e doloroso de câncer do ovário que jamais deve ignorar

Identificar precocemente o câncer é crucial para um tratamento eficaz. A médica Stephanie Ooi, em entrevista ao Daily Express, enfatiza a importância de estar atento a qualquer alteração no corpo, mesmo que pareça insignificante. Ela destaca que a dispareunia, ou seja, dor durante o sexo, pode ser um dos primeiros sintomas do câncer de ovário.

"A dor nas costas, no estômago ou durante as relações sexuais podem ser sinais precoces de câncer nos ovários. Além disso, algumas mulheres podem sentir-se mais inchadas do que o normal", afirma a especialista, que atua na MyHealthcare Clinic, no Reino Unido. O câncer de ovário, continua ela, apresenta uma série de sintomas iniciais, como inchaço abdominal, que pode ser comparado à sensação de ter comido em excesso.

Outras manifestações incluem a perda de apetite, dificuldade em terminar as refeições e uma perda de peso repentina e inexplicável. Fatores de risco associados à doença incluem histórico familiar, nuliparidade, endometriose, uso de talco e obesidade.

