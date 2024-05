Rede social X vai alterar o funcionamento do botão de bloqueio

Há algum tempo que se sabe que Elon Musk não é fã da capacidade de bloquear outros utilizadores na rede social X mas, ao invés de remover este botão, a plataforma fará alterações à forma como funciona.

Uma das páginas oficiais do X na rede social explica que, alguém que tenha sido bloqueado por outro utilizador conseguirá ver as interações que essa pessoa teve nas suas publicações - algo que até aqui não acontecia.

“Estes esforços são parte do nosso compromisso contínuo em alinhar a funcionalidade de bloqueio com os nossos princípios de ter uma praça pública. O nosso objetivo é permitir que os utilizadores controlem as suas experiências enquanto mantêm a visibilidade pública das suas publicações”, pode ler-se na publicação.

We are making changes to how block works.



If a user who has blocked you replies to one of your posts, you will now be able to see their reply. This change enables you to identify and report any potential bad content that you previously could not view, safeguarding both your…