Missão europeia revela imagens mais detalhadas da superfície do Sol

Todos já presenciamos imagens do Sol, porém, à medida que prosseguem as missões espaciais dedicadas ao estudo dessa estrela central do nosso Sistema Solar, vamos conhecendo mais detalhes por meio de imagens e vídeos cada vez mais nítidos.

Um exemplo disso é o vídeo capturado em 27 de setembro de 2023 pela missão Solar Orbiter da Agência Espacial Europeia, que nos permite observar com grande detalhe a camada externa do Sol. É interessante notar uma aparente textura mais suave, com uma série de pequenas partículas sendo emitidas à sua superfície.

Vale ressaltar que a Solar Orbiter ainda se aproximará mais do Sol, podendo capturar imagens ainda mais nítidas. Segundo o site Gizmodo, em 7 de outubro, a Agência Espacial Europeia planeja uma aproximação em que a sonda ficará a apenas 43 milhões de quilômetros do Sol.

Enquanto isso, você pode conferir o vídeo mais recente capturado pela Solar Orbiter.



Leia Também: Após 5 meses de silêncio, NASA volta a se comunicar com a sonda Voyager 1