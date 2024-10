Vídeo do príncipe Harry surfando na Califórnia viraliza na web

O príncipe Harry decidiu surfar na Califórnia e o momento foi captado e divulgado nas redes sociais.

O surfista profissional Raimana Van Bastolaer publicou um vídeo do duque de Sussex surfando uma onda na sua conta de Instagram.

"No Taiti, ainda te chamamos de príncipe Harry, mas no 'surfranch' é meu irmão. Foi uma honra ter você surfando comigo, com o Kelly Slater e com o Michael Anders no Kelly Slater Wave Co.", escreveu Raimana na legenda da publicação feita na quarta-feira, 16 de outubro.

No vídeo é possível ver Harry se levantando na prancha enquanto ouve palavras de encorajamento.

Clique na galeria para ver o vídeo.

