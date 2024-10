Príncipe Harry diz que os smartphones estão "roubando a infância"

No Dia Mundial da Saúde Mental, que aconteceu nesta quinta-feira (10), o príncipe Harry conversou com Jonathan Haidt, psicólogo e autor, sobre smartphones, redes sociais e o impacto destes nos jovens.

"Em muitos casos, os smartphones estão roubando a infância dos jovens", disse o duque de Sussex, citado pela People.

Jonathan Haidt concordou com Harry, explicando que as pessoas que nasceram depois de 1995, e que vivem em países de língua inglesa, chegam à puberdade com níveis altos de ansiedade, depressão, e tendências suicidas como consequência direta do uso de smartphones.

Serviço telefônicos de apoio emocional no Brasil

CVV – Centro de Valorização da Vida / Pode ligar gratuitamente 188 ou buscar atendimento por e-mail ou chat