Dicas para manter a umidade e o bolor longe do armário e das roupas

Manter o armário livre de bolor é essencial para preservar as roupas e evitar danos ao mobiliário. A umidade e a falta de ventilação são os principais fatores que contribuem para o aparecimento do bolor, que pode não só estragar os tecidos, mas também causar problemas respiratórios para quem é sensível a fungos. Para combater esse problema, é importante adotar algumas práticas preventivas.

1. Ventilação Regular

Certifique-se de que o ar está circulando no ambiente. Abra as portas do armário e as janelas do cômodo com frequência para permitir a troca de ar. Isso é especialmente importante em locais com alta umidade, como áreas costeiras. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), ambientes com pouca circulação de ar favorecem o crescimento de fungos.

2. Organização e Limpeza

Mantenha o armário bem organizado e evite enchê-lo ao ponto de impedir a ventilação entre as roupas. Deixe espaço para que o ar circule, especialmente entre peças volumosas. Limpe o interior do armário com frequência usando um pano úmido com vinagre diluído, que possui propriedades antifúngicas.

3. Controle de Temperatura

O controle da temperatura é fundamental para evitar o surgimento do bolor. Mantenha o ambiente em torno de 14 a 22 graus Celsius, que são consideradas faixas seguras para evitar o crescimento de fungos. Em locais muito frios ou quentes, um aquecedor ou um ventilador podem ajudar a manter a temperatura estável.

4. Uso de Desumidificadores

Em regiões com alta umidade, como áreas litorâneas, o uso de desumidificadores pode ser uma solução eficaz para reduzir a umidade do ar. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), níveis ideais de umidade ficam entre 40% e 60%. Manter um desumidificador no cômodo pode ajudar a alcançar esses índices e prevenir o bolor.

5. Produtos Absorventes de Umidade

Colocar no armário recipientes com bicarbonato de sódio, sílica gel ou arroz pode ajudar a absorver a umidade do ambiente. Esses produtos são eficazes para manter o ar seco e evitar a proliferação de fungos.

6. Evite Guardar Roupas Molhadas

Antes de guardar roupas, verifique se estão completamente secas. Tecidos úmidos favorecem a formação de bolor, especialmente em materiais como couro e lã. Segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI), roupas guardadas úmidas podem dobrar a chance de desenvolver alergias em pessoas sensíveis.

7. Limpeza Imediata de Manchas de Bolor

Caso perceba manchas de bolor, limpe imediatamente a área afetada. Use uma solução de água e vinagre (meio a meio) para esfregar as superfícies, deixando o local secar completamente antes de recolocar as roupas. Se o problema for extenso, considere contratar um serviço especializado em remoção de mofo.

8. Prevenção Contínua

Além das dicas acima, mantenha o ambiente sempre monitorado para sinais de umidade. Detectores de umidade disponíveis no mercado podem ajudar a verificar os níveis no ambiente e agir preventivamente.